У нынешнего раскола между жителями Восточной и Западной Германии по теме Украины есть исторические предпосылки: это связано с разделением страны после Великой Отечественной войны. Как события тех лет продолжают влиять на сегодняшнюю жизнь в ФРГ, рассказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

"В Восточной Германии было другое воспитание, и оно никуда не делось — не успели его "убрать". Многие немцы, которые воспитывались в социалистической системе, осознают, что поставки оружия против России глубоко ошибочны и обернутся большим горем. Прежде всего, для Европы", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

В частности, жители восточной части современной Германии выражают недовольство от последствий антироссийских санкций, так как введённые ограничения существенно ухудшили жизнь европейцев: выросли цены на продукты, подорожали энергоресурсы. Михайлов не исключил, что немцы "в глубине души принимают правоту России".

"Возможно, они даже в глубине души принимают правоту России и неуместность санкций, а ещё — право РФ на жёсткие ответные меры.... Кроме того, сейчас в Восточной Германии есть люди, которые считают действия России в адрес ЕС слишком мягкими", — добавил политолог.