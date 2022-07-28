Прекращение работы "Шауляй банка" с Россией грозит остановкой транзита в Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предупредил о последствиях в случае прекращения работы литовского "Шауляй банка" с Россией. По его словам, тогда железнодорожный транзит в регион станет бесплатным или остановится вовсе.

"Отказ от работы с российскими контрагентами будет означать невозможность оплаты российской железной дороги. Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать, в чём я сомневаюсь, либо перестанут пропускать", — говорится в сообщении его пресс-службы.