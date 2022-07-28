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28 июля, 16:30

Прекращение работы "Шауляй банка" с Россией грозит остановкой транзита в Калининград

Алиханов: Отказ "Шауляй банка" работать с РФ грозит остановкой транзита в Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предупредил о последствиях в случае прекращения работы литовского "Шауляй банка" с Россией. По его словам, тогда железнодорожный транзит в регион станет бесплатным или остановится вовсе.

"Отказ от работы с российскими контрагентами будет означать невозможность оплаты российской железной дороги. Поэтому литовцы будут нас либо бесплатно пропускать, в чём я сомневаюсь, либо перестанут пропускать", — говорится в сообщении его пресс-службы.

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Ранее Москва направила в МИД Литвы ноту в связи с заявлением литовского банка "Шауляй" (Siauliu Bank) о скором прекращении работы с РФ. Весь калининградский грузовой транзит литовская сторона замкнула именно на этом банке, который затем объявил, что с 1 сентября прекращает любое сотрудничество с Россией.

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Shutterstock

Николь Вербер

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