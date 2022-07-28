Обслуживающий весь калининградский транзит банк Литвы прекратит операции с РФ

Москва направила в МИД Литвы ноту в связи с заявлением литовского банка "Шауляй" (Siauliu Bank) о скором прекращении работы с РФ. Банк является участником операций с калининградским транзитом. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.

Дипломат объяснил, что весь калининградский грузовой транзит литовская сторона "замкнула" именно на этом банке, который затем объявил, что с 1 сентября прекращает любое сотрудничество с Россией.

"Мы обратили на это внимание, написали ноту. <…> Когда я вчера был в литовском МИД, я поставил вопрос, передал им лично ноту по "Шауляй банку": разберитесь до 1 сентября, ещё есть время", — сказал Рябоконь.