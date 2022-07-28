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28 июля, 08:46

Почти 1% ВВП Польши ушёл на украинских беженцев за время спецоперации

В Польше подсчитали, сколько потратили на украинских беженцев

Польша потратила около 1% ВВП на помощь беженцам с Украины. Об этом сообщил Польский институт экономики, отметив, что учитывались деньги, полученные приезжими, а также стоимость вещей для них, жилья, продуктов и другие формы поддержки.

"Общий объём помощи беженцам, назначенной польскими властями и оказанной гражданами за первые три месяца войны, составил почти 1% ВВП страны", уточняется в заявлении.

По данным Института, частные расходы на такие цели могли составить 10 миллиардов злотых (это 2,1 миллиарда евро), что оценивается в 0,3% ВВП. Для сравнения, за прошлый год пожертвования поляков составили 3,9 миллиарда злотых (это 820 миллионов евро). А совокупные расходы государства и граждан на украинцев за три месяца спецоперации достигли 25,4 миллиарда злотых (5,4 миллиарда евро), что эквивалентно 0,9% ВВП Польши в 2021 году.

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Ранее сообщалось, что с начала спецоперации России на Украину из Польши вернулось почти три миллиона граждан. Всего за это время в страну из Незалежной въехали 4 млн 873 тысячи человек.

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Ayhan Mehmet / Anadolu Agency via Getty Images

Татьяна Миссуми

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