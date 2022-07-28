"Самый принципиальный соперник": Марадишвили заявил, что никогда не перейдёт из "Локомотива" в "Спартак"

Полузащитник московского "Локомотива" Константин Марадишвили заявил, что никогда не перейдёт в столичный "Спартак". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Нет, никогда. Это самый принципиальный соперник. Тем более я играл в ЦСКА. И "Локомотив" такой же принципиальный соперник для красно-белых. В "Спартак" я не перейду", — сказал Марадишвили.