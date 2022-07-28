"Самый принципиальный соперник": Марадишвили заявил, что никогда не перейдёт из "Локомотива" в "Спартак"
Футболист "Локомотива" Марадишвили исключил переход в "Спартак"
Полузащитник московского "Локомотива" Константин Марадишвили заявил, что никогда не перейдёт в столичный "Спартак". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
В нынешнее межсезонье в стан красно-белых перебрался бывший футболист "Локомотива" поляк Мацей Рыбус.
"Нет, никогда. Это самый принципиальный соперник. Тем более я играл в ЦСКА. И "Локомотив" такой же принципиальный соперник для красно-белых. В "Спартак" я не перейду", — сказал Марадишвили.
22-летний хавбек перешёл из ЦСКА в "Локомотив" в сентябре 2021 года. В составе железнодорожников он провёл 29 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
ФК "Локомотив"