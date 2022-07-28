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28 июля, 08:33

"Самый принципиальный соперник": Марадишвили заявил, что никогда не перейдёт из "Локомотива" в "Спартак"

Футболист "Локомотива" Марадишвили исключил переход в "Спартак"

Полузащитник московского "Локомотива" Константин Марадишвили заявил, что никогда не перейдёт в столичный "Спартак". Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В нынешнее межсезонье в стан красно-белых перебрался бывший футболист "Локомотива" поляк Мацей Рыбус.

"Нет, никогда. Это самый принципиальный соперник. Тем более я играл в ЦСКА. И "Локомотив" такой же принципиальный соперник для красно-белых. В "Спартак" я не перейду", — сказал Марадишвили.

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22-летний хавбек перешёл из ЦСКА в "Локомотив" в сентябре 2021 года. В составе железнодорожников он провёл 29 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

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ФК "Локомотив"

Роман Фейгин

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