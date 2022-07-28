Победителей ArtMasters Junior – 2022 наградят 29 июля на ВДНХ

29 июля в "Арт.Технограде" на ВДНХ состоится торжественная церемония закрытия ArtMasters Junior – 2022 среди возрастной категории "Юниоры" (14–17 лет). Чемпионат проводился по десяти компетенциям: "Гейм-дизайнер", "Художник-аниматор", "Клипмейкер", "Видеомонтажёр", "Звукорежиссёр кино и медиа", "Композитор популярной музыки", "Видеооператор", "3D-дизайнер", "Сценарист" и "Веб-дизайнер".

Заявки на участие подали 4360 юниоров, а средний возраст участника в этом году составил 16,6 года. В финальный этап ArtMasters Junior – 2022 выбилось сто подростков из 44 городов России.

"За время чемпионата ребята прошли большой путь: изначально мы собрали талантливых ребят с базовыми знаниями, и за 11 дней командной работы на площадке они смогли перешагнуть на новый профессиональный уровень. В нашем чемпионате нет проигравших, главным преимуществом участия в конкурсе ArtMasters является возможность познакомиться с ведущими экспертами индустрии. ArtMasters — это уникальный опыт, новые знания и возможности, социализация профессиональных навыков", — поделился руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин.

Почётными гостями церемонии станут начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, генеральный директор ПФКИ Роман Карманов, руководитель Продюсерского центра Игоря Матвиенко, композитор и продюсер Игорь Матвиенко, директор Британской высшей школы дизайна Екатерина Черкес-заде, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, ректор ВГИКа Владимир Малышев, главные и линейные эксперты компетенций ArtMasters – 2022 и другие представители креативной индустрии, федеральных ведомств и партнёрских организаций.

"ArtMasters даёт возможность работы в команде. Если кому-то не хватает знаний в своей компетенции, он перенимает опыт у другого — и качество финальной работы становится выше", — отметил заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский.

Ведущими мероприятия выступят главный продюсер категории "Юниоры" Иоанн Клиндухов и телеведущая, актриса, певица, ведущая проекта "Голос. Дети" Анастасия Чеважевская. В лайн-ап-церемонию войдут музыкальные номера группы "Против правил", певца Ивана Чебанова и артистов Музыкального образовательного форума Леонида Агутина.