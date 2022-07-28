Зеленский назначил генпрокурором Украины депутата "Слуги народа" Костина
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором депутата от правящей партии "Слуга народа" Андрея Костина. Текст соответствующего указа опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Костина Андрея Евгеньевича генеральным прокурором", — говорится в документе, ранее его кандидатуру поддержала Верховная рада.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский уволил Григория Галагана с должности командующего Силами специальных операций Вооружённых сил Украины (ВСУ). На его место назначен Виктор Хоренко.