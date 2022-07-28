Зеленский назначил генпрокурором Украины депутата "Слуги народа" Костина

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором депутата от правящей партии "Слуга народа" Андрея Костина. Текст соответствующего указа опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Костина Андрея Евгеньевича генеральным прокурором", — говорится в документе, ранее его кандидатуру поддержала Верховная рада.

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