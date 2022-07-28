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28 июля, 08:32

Зеленский назначил генпрокурором Украины депутата "Слуги народа" Костина

<p>Обложка © ТАСС / EPA / VADYM SARAKHAN</p>

Обложка © ТАСС / EPA / VADYM SARAKHAN

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором депутата от правящей партии "Слуга народа" Андрея Костина. Текст соответствующего указа опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Костина Андрея Евгеньевича генеральным прокурором", — говорится в документе, ранее его кандидатуру поддержала Верховная рада.

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Татьяна Миссуми

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