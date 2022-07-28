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28 июля, 08:22

Захарова попросила Зеленского не обижаться, что Украину будут называть Русью

Захарова ответила Зеленскому, назвавшему Украину единственной наследницей Киевской Руси

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его слов, что только Незалежная — преемница Киевской Руси.

"Княже Владимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец", — написала она в телеграм-канале.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси. Об этом он заявил в поздравлении с Днём крещения Руси и Днём государственности — новым праздником, введённым в прошлом году.

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Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Татьяна Миссуми

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