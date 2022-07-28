Захарова попросила Зеленского не обижаться, что Украину будут называть Русью

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его слов, что только Незалежная — преемница Киевской Руси.

"Княже Владимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец", — написала она в телеграм-канале.