Захарова попросила Зеленского не обижаться, что Украину будут называть Русью
Захарова ответила Зеленскому, назвавшему Украину единственной наследницей Киевской Руси
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому после его слов, что только Незалежная — преемница Киевской Руси.
"Княже Владимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец", — написала она в телеграм-канале.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси. Об этом он заявил в поздравлении с Днём крещения Руси и Днём государственности — новым праздником, введённым в прошлом году.
Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images