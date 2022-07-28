Кемеровчанина осудили на 17 лет за убийство Веры Пехтелевой, которую отказались спасать в полиции

В Кемерове суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима Владислава Канюса, который в январе 2020 года избил свою бывшую девушку Веру Пехтелеву, а затем задушил её проводом от утюга. Об этом сообщается в телеграм-канале телеканала "360" .

Напомним, убийство 23-летней студентки произошло 14 января 2020 года. Около пяти утра в отдел полиции поступил сигнал о том, что в одной из квартир дома на Ленинградском проспекте происходит драка, слышны крики женщины о помощи. Правоохранители зарегистрировали сигнал, однако не отправили группу на место для проверки информации. В результате парень убил бывшую девушку. В отношении него было возбуждено уголовное дело. В феврале прошлого года следствие завершило расследование дела в отношении полицейских Дмитрия Тарицына и Михаила Балашова, им предъявлено обвинение по статье "Халатность".