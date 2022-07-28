H&M продаст 170 магазинов в России со всеми оставшимися товарами

Шведская торговая сеть H&M, ранее заявившая об уходе из России, выставила на продажу местные активы, пишет "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Новому владельцу предлагаются права аренды на 170 магазинов, распределительный центр площадью 57,7 тысячи квадратных метров и товарные запасы стоимостью $210 миллионов.

Как отмечает издание, эксперты сомневаются, что в России найдётся покупатель, который решится забрать управление такой большой сетью и обеспечить поставки необходимого объёма одежды. При этом придётся разбираться и с судебными исками, которые активно подают к сети владельцы торговых помещений.

По мнению управляющего директора Peregrine Capital Дмитрия Габышева, продать все активы одному собственнику у шведской компании вряд ли получится. Отказ H&M от поставок своей продукции в Россию отталкивает покупателей. Аналитик полагает, что корпорация может в итоге распродать бизнес по частям.