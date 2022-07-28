Посольство России призвало США вывести поставки продовольствия из-под санкций

Российское посольство в США обратилось к американским властям с просьбой принять меры для исключения поставок российского продовольствия из-под санкций. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале дипломатического ведомства.

Комментарий опубликован в ответ на обвинения американских конгрессменов Грегори Микса и Майкла Маккола в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который, как считают американские политики, в ходе турне по африканским странам "распространял дезинформацию о непричастности России" к мировому продовольственному кризису.

"Призываем власти США не перекладывать с больной головы на здоровую и принять конкретные шаги, гарантирующие исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под прямых и косвенных санкционных ограничений", — заявили в посольстве и подчеркнули, что Россия будет продолжать добросовестно исполнять все обязательства по экспортным сельскохозяйственным контрактам.

Кроме того, диппредставительство указало на необходимость для США обеспечить беспрепятственную работу транспортно-логистической системы и нормальное финансовое сопровождение операций по поставкам сельскохозяйственной продукции.