Крымчанин и житель Пензы устроили поножовщину около хостела в московском Косине

После ночного конфликта с поножовщиной между жителем Крыма и пензенцем около хостела на востоке Москвы один постоялец попал в реанимацию. Об этом сообщает в четверг телеграм-канал SHOT.

Крымчанин и житель Пензы сцепились в драке около московского хостела. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл в бюджетной гостинице на Лухмановской улице в районе Косино. Между 40-летним крымчанином и 31-летним уроженцем Пензенской области завязался конфликт. В какой-то момент первый схватил кухонный нож и ударил оппонента в живот.

Второго участника потасовки в результате в тяжёлом состоянии увезли в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.