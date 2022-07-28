Крымчанин и житель Пензы устроили поножовщину около хостела в московском Косине
После ночного конфликта с поножовщиной между жителем Крыма и пензенцем около хостела на востоке Москвы один постоялец попал в реанимацию. Об этом сообщает в четверг телеграм-канал SHOT.
Крымчанин и житель Пензы сцепились в драке около московского хостела. Видео © Telegram / SHOT
Инцидент произошёл в бюджетной гостинице на Лухмановской улице в районе Косино. Между 40-летним крымчанином и 31-летним уроженцем Пензенской области завязался конфликт. В какой-то момент первый схватил кухонный нож и ударил оппонента в живот.
Второго участника потасовки в результате в тяжёлом состоянии увезли в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее Лайф сообщал, что психически больной пациент с ножом напал на соседей по палате в Колпине. На крики людей прибежал медперсонал, который и вызвал охрану через тревожную кнопку.
Telegram / SHOT