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28 июля, 07:44

Крымчанин и житель Пензы устроили поножовщину около хостела в московском Косине

После ночного конфликта с поножовщиной между жителем Крыма и пензенцем около хостела на востоке Москвы один постоялец попал в реанимацию. Об этом сообщает в четверг телеграм-канал SHOT.

Крымчанин и житель Пензы сцепились в драке около московского хостела. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл в бюджетной гостинице на Лухмановской улице в районе Косино. Между 40-летним крымчанином и 31-летним уроженцем Пензенской области завязался конфликт. В какой-то момент первый схватил кухонный нож и ударил оппонента в живот.

Второго участника потасовки в результате в тяжёлом состоянии увезли в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Ранее Лайф сообщал, что психически больной пациент с ножом напал на соседей по палате в Колпине. На крики людей прибежал медперсонал, который и вызвал охрану через тревожную кнопку.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Ирина Фальке

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