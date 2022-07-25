В Колпино псих устроил резню в палате городской больницы

Пациент городской больницы № 33 в Колпино напал на соседей по палате. Как Лайфу сообщил источник, двое из четверых пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Рано утром 25 июля житель посёлка Металлострой, находясь в стационаре с обострением панкреатита, достал нож и напал на четверых соседей по палате. На крики людей прибежал медперсонал, который и вызвал охрану через тревожную кнопку. Сейчас нападавшего передали полицейским, его мотив пока не известен.

По нашим данным, буйный пациент 1987 года рождения состоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Нож он взял с собой при поступлении в больницу.