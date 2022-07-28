Более 10 человек устроили драку в Балашихе из-за кражи телефонов
Жители подмосковной Балашихи стали свидетелями массовой драки, в которой приняли участие более десяти человек. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.
Драка из-за телефонов в Балашихе. Видео © LIFE
Конфликт случился сегодня на улице Брагина. По словам свидетелей, он длился с трёх до пяти часов утра. По предварительным данным, причиной ссоры стали мобильные телефоны, которые украли у женщин прохожие. Дамы позвали на помощь мужчин, и затем между "заступниками" и "ворами" произошла массовая драка.
На опубликованных кадрах видно, что в конфликте принимали участие как мужчины, так и женщины. Соседи, которые проснулись от сильных криков, вызвали полицию, но даже сотрудникам долгое время не удавалось успокоить агрессивную компанию. Судя по видео, как минимум двум участникам драки понадобилась медицинская помощь: они лежали на земле без сознания.
Ранее Лайф рассказывал, что на Урале из-за сбитой собаки развязалась ночная драка на дороге. Как рассказывают очевидцы, пёс сам бросился под колёса, а затем убежал. Водитель вышел из машины, чтобы осмотреть автомобиль, и в этот момент к нему подбежали возмущённые очевидцы.
LIFE