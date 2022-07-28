Более 10 человек устроили драку в Балашихе из-за кражи телефонов

Жители подмосковной Балашихи стали свидетелями массовой драки, в которой приняли участие более десяти человек. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места происшествия.

Драка из-за телефонов в Балашихе. Видео © LIFE

Конфликт случился сегодня на улице Брагина. По словам свидетелей, он длился с трёх до пяти часов утра. По предварительным данным, причиной ссоры стали мобильные телефоны, которые украли у женщин прохожие. Дамы позвали на помощь мужчин, и затем между "заступниками" и "ворами" произошла массовая драка.

На опубликованных кадрах видно, что в конфликте принимали участие как мужчины, так и женщины. Соседи, которые проснулись от сильных криков, вызвали полицию, но даже сотрудникам долгое время не удавалось успокоить агрессивную компанию. Судя по видео, как минимум двум участникам драки понадобилась медицинская помощь: они лежали на земле без сознания.