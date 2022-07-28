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28 июля, 06:53

Австрийская компания OMV надеется на продолжение поставок газа из России

Объём поставок российского газа в Австрию может уменьшиться. Об этом говорится в отчёте местной нефтегазовой компании OMV. При этом в организации подчеркнули, что полное прекращение экспорта не ожидается.

"С сегодняшней точки зрения OMV не ожидает полного прекращения экспорта природного газа из России, однако неопределённость в отношении будущих сокращений сохраняется и может привести к дальнейшим убыткам", — сказано в документе.

В случае перебоев OMV может использовать для снабжения потребителей голубое топливо из собственных хранилищ, пока не будут приняты меры по урегулированию ситуации. В отчёте компания также указала на негативную тенденцию из-за снижения объёмов поставок газа из России.

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Ранее стало известно, что компания OMV получила лишь 30% газа от запланированного объёма из-за приостановки транзита по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку". По словам представителя организации Андреаса Ринофнера, возможность заполнения резервуаров для хранения газа на фоне сокращения поставок также зависит от суточного потребления и дополнительных закупок на спотовом рынке.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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