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28 июля, 06:47

В Якутске задержали военкома города по подозрению в злоупотреблении полномочиями

В Якутске правоохранители задержали военкома города Афанасия Захарова. Как сообщает местное издание Sakhaday, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, в частности в оформлении военных билетов за деньги. Однако официальной информации по этому поводу нет.

"Это не фейк, военкома Якутска Афанасия Захарова действительно задержали. В его квартире прошли обыски. Сегодня должны избрать меру пресечения", — рассказал РИА "Новости" источник, близкий к следствию.

Экс-главу организации, заказавшей проектировку метро в Красноярске, арестовали

Экс-главу организации, заказавшей проектировку метро в Красноярске, арестовали

А ранее стало известно, что в Москве был задержан экс-замглавы МЧС России Андрей Гурович. По данным СМИ, у него прошли обыски, следователи задержали его на 48 часов до избрания меры пресечения.

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yakutsk-news.net

Александра Васильева

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