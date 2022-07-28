В Якутске задержали военкома города по подозрению в злоупотреблении полномочиями
В Якутске правоохранители задержали военкома города Афанасия Захарова. Как сообщает местное издание Sakhaday, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, в частности в оформлении военных билетов за деньги. Однако официальной информации по этому поводу нет.
"Это не фейк, военкома Якутска Афанасия Захарова действительно задержали. В его квартире прошли обыски. Сегодня должны избрать меру пресечения", — рассказал РИА "Новости" источник, близкий к следствию.
А ранее стало известно, что в Москве был задержан экс-замглавы МЧС России Андрей Гурович. По данным СМИ, у него прошли обыски, следователи задержали его на 48 часов до избрания меры пресечения.
yakutsk-news.net