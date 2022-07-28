Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства
Американский актёр Стивен Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году, заявил, что никогда не откажется от паспорта РФ. В беседе с РИА "Новости" он также признался, что многие его родственники живут сейчас в России, а возможно, у него есть родные и на Украине.
"У меня много родственников в России. Преимущественно на Дальнем Востоке, во Владивостоке, Иркутске, Якутии, на Байкале, в Бурятии. По поводу Украины: у меня могут быть родственники, но я не уверен", — сказал Сигал.
Он отметил, что в последнее время очень часто сталкивается с русофобией. Однако как именно она проявляется, актёр не уточнил.
Ранее Лайф писал, что Стивен Сигал может сменить должность спецпредставителя МИД РФ. По его словам, дискуссии по этом поводу ещё идут, окончательное решение пока не принято.
ТАСС / Антон Новодережкин