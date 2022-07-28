Стивен Сигал заявил, что никогда не откажется от российского гражданства

Американский актёр Стивен Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году, заявил, что никогда не откажется от паспорта РФ. В беседе с РИА "Новости" он также признался, что многие его родственники живут сейчас в России, а возможно, у него есть родные и на Украине.

"У меня много родственников в России. Преимущественно на Дальнем Востоке, во Владивостоке, Иркутске, Якутии, на Байкале, в Бурятии. По поводу Украины: у меня могут быть родственники, но я не уверен", — сказал Сигал.

Он отметил, что в последнее время очень часто сталкивается с русофобией. Однако как именно она проявляется, актёр не уточнил.