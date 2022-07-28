В Германии заявили о пошатнувшейся экономике страны
Die Welt: Экономическая модель Германии движется в сторону катастрофы
Экономическая модель Германии движется в сторону катастрофы. К такому мнению пришли аналитики немецкого издания Die Welt. По их мнению, на это повлияло сокращение поставок российского газа из-за проблем с обслуживанием турбин Siemens. Как следствие — многие немцы с опасением ждут предстоящую зиму.
По словам аналитиков, привычные методы борьбы с инфляцией в стране больше не действуют. В июне этого года она составила рекордные 7,6%, а курс евро по отношению к доллару является самым низким за последние двадцать лет. При этом Европейский центробанк не рискует ужесточать кредитно-денежную политику и европейская валюта обесценивается, отметили специалисты.
Напомним, Канада 17 июля отправила на самолёте турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. Оттуда через Хельсинки оборудование должно было прибыть в Россию, но из-за отсутствия необходимых документов передать турбину не удалось. 25 июля "Газпром" объявил о вынужденной остановке ещё одной турбины, из-за чего объёмы прокачки российского газа по "Северному потоку" уже упали до 20% от максимальной мощности.
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