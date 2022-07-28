В Германии заявили о пошатнувшейся экономике страны

Экономическая модель Германии движется в сторону катастрофы. К такому мнению пришли аналитики немецкого издания Die Welt. По их мнению, на это повлияло сокращение поставок российского газа из-за проблем с обслуживанием турбин Siemens. Как следствие — многие немцы с опасением ждут предстоящую зиму.

По словам аналитиков, привычные методы борьбы с инфляцией в стране больше не действуют. В июне этого года она составила рекордные 7,6%, а курс евро по отношению к доллару является самым низким за последние двадцать лет. При этом Европейский центробанк не рискует ужесточать кредитно-денежную политику и европейская валюта обесценивается, отметили специалисты.