Стивен Сигал может сменить должность спецпредставителя МИД РФ
Спецпредставитель МИД России Стивен Сигал допустил смену должности
Спецпредставитель Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям между Россией и США – американский актёр Стивен Сигал допустил смену должности. В беседе с РИА "Новости" он рассказал, что этот вопрос в данный момент обсуждается.
"Отношения между США и Россией, как вы знаете, весьма напряжённые. И идут дискуссии о том, чтобы изменить мою позицию в плане того, что мне было ранее поручено", — сказал Сигал. Других подробностей он не раскрыл.
Ранее Лайф рассказывал, что мэры 11 итальянских городов обратились к премьеру Марио Драги с просьбой не уходить в отставку. Авторы письма подчеркнули, что Драги до этого времени авторитетно представлял Италию на международном уровне и в очередной раз доказал достоинство и масштаб в политическом и институциональном плане.
ТАСС / Антон Новодережкин