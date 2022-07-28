Стивен Сигал может сменить должность спецпредставителя МИД РФ

Спецпредставитель Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям между Россией и США – американский актёр Стивен Сигал допустил смену должности. В беседе с РИА "Новости" он рассказал, что этот вопрос в данный момент обсуждается.

"Отношения между США и Россией, как вы знаете, весьма напряжённые. И идут дискуссии о том, чтобы изменить мою позицию в плане того, что мне было ранее поручено", — сказал Сигал. Других подробностей он не раскрыл.