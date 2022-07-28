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28 июля, 05:25
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Стивен Сигал может сменить должность спецпредставителя МИД РФ

Спецпредставитель МИД России Стивен Сигал допустил смену должности

Спецпредставитель Министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям между Россией и США – американский актёр Стивен Сигал допустил смену должности. В беседе с РИА "Новости" он рассказал, что этот вопрос в данный момент обсуждается.

"Отношения между США и Россией, как вы знаете, весьма напряжённые. И идут дискуссии о том, чтобы изменить мою позицию в плане того, что мне было ранее поручено", — сказал Сигал. Других подробностей он не раскрыл.

Стивен Сигал собрался наладить отношения между Россией и Японией

Стивен Сигал собрался наладить отношения между Россией и Японией

Ранее Лайф рассказывал, что мэры 11 итальянских городов обратились к премьеру Марио Драги с просьбой не уходить в отставку. Авторы письма подчеркнули, что Драги до этого времени авторитетно представлял Италию на международном уровне и в очередной раз доказал достоинство и масштаб в политическом и институциональном плане.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Оксана Попова

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