Эксперт Солдатова рассказала, насколько сложно прописаться на даче

Процедура прописки на "шести сотках" значительно упрощена с 2019 года, однако ряд особенностей всё равно существует. Все "подводные течения" в беседе с Лайфом раскрыла кандидат юридических наук, доцент факультета права ВШЭ Лариса Солдатова.

Прежде всего необходимо учитывать тип территории, на которой находится дача: прописка возможна только в садовых объединениях, в огороднических таких вариантов по закону нет, сказала Солдатова. Кроме того, существуют требования и к самому строению, в котором планируется оформление прописки. Дом должен быть зарегистрирован в Едином госреестре недвижимости как жилой и иметь официальный адрес. При этом прописка не будет возможной в строениях со статусом "нежилое" и оформленных до 1 января 2019 года. Такие дома считаются садовыми.

Если помещение имеет признаки капитального, то можно для начала перевести его в статус жилого, а потом уже прописаться. Собеседник Лайфа пояснила, что для этого необходимо провести обследование технического состояния дома в аккредитованной организации. Сам дом должен быть подключён ко всем инженерным коммуникациям, отапливаться для проживания зимой, стоять на капитальном фундаменте и быть конструктивно надёжным. Строение не может быть выше трёх этажей и не поделённым на отдельные жилые помещения, то есть квартиры. Решение о присвоении дому статуса жилого принимают муниципальные власти.

После получения решения местной администрации необходимо обратиться в Росреестр для внесения новых сведений о характеристиках дома. И когда выполнены все условия, можно подавать заявление о регистрации по месту жительства — через МФЦ или уполномоченный орган МВД. Солдатова обратила отдельное внимание на то, что иметь двойную постоянную регистрацию — и в квартире, и на даче — нельзя. Одну из них можно оформить как временную, сказала она.