Законно ли прервать отпуск подчинённого: Нюансы разъясняет адвокат

В жизни часто возникают ситуации, когда находящегося в отпуске сотрудника работодатель внезапно вызывает на работу. Адвокат Надежда Колотович в беседе с Лайфом призвала к пониманию ряда моментов, которые следует учитывать как нанимателю, так и работнику.

В соответствии с частью 2 статьи 125 ТК РФ отзыв работника из отпуска возможен только с его согласия. Если сотрудник против, то никаких законных оснований оспорить его решение не имеется. Если же от него получено согласие, то процедура предусматривает установленный алгоритм. Работодатель должен оформить письменное уведомление об отзыве, а работнику со своей стороны необходимо подтвердить согласие документально — оформлением отдельной бумаги или отметкой в уведомлении. После этого издаётся приказ, и тоже с обязательными подписями сторон. Вносятся изменения в график отпусков, рассказала Колотович.

Необходимо также будет провести и перерасчёт отпускных. Если сотрудник "отгулял", например, лишь 15 дней из 20, работодателю придётся заплатить ему зарплату за ставшие рабочими дни. Иначе говоря, пересчитать отпускные, НДФЛ, страховые взносы, пояснила собеседник Лайфа. Просто так вернуть излишне уплаченные отпускные работодатель не имеет права. Возврат отпускных сумм может быть осуществлён работодателем только с письменного согласия работника. Если подчинённый на такой вариант не согласен, проблему придётся решать в судебном порядке.

Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Колотович также напомнила, что существуют категории работающих граждан, которых нельзя вызывать из отпуска даже в случае их согласия. Согласно части 3 статьи 125 Трудового кодекса РФ к ним относятся: беременные женщины, работники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда, несовершеннолетние.