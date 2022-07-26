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26 июля, 12:47

Психолог объяснила, почему отпуск дома — это не приговор

Психолог Иванова посоветовала тем, кто проведёт отпуск дома, не отчаиваться и бросить вызов рутине

Если во время отпуска по каким-то причинам пришлось остаться дома, то это совсем не значит, что человеку не удастся отдохнуть. В этом уверена психолог Ирина Иванова. Она советует таким отпускникам не отчаиваться и попытаться трезво оценить обстановку. Возможно, какие-то элементы идеального отдыха удастся воплотить в жизнь и в условиях города. Для кого-то это поздние подъёмы и завтраки на свежем воздухе, для другого — встречи с друзьями, для третьего — набережная и хорошая книжка.

"Нужно организовать себе ощущение смены обстановки, сделать то, что давно не делали", порекомендовала психолог в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Домашними делами заняться не возбраняется, но здесь, по словам Ивановой, нужно быть начеку: рутина очень затягивает. Поэтому в отпуске даже привычные дела вроде заботы о членах семьи нужно делать не как обычно. Начинайте с малого. Вместо традиционной каши для детей на завтрак приготовьте омлет или измените "заезженный" маршрут во время прогулки с собакой, выбрав незнакомую тропинку. И не ругайте себя за медлительность, позвольте себе лениться — вы же в отпуске.

"Важно ощутить отсутствие давления, дисциплины, расписания. Можно "потюленить" и делать всё ровно наоборот по сравнению с тем, как мы делаем в рутине рабочего года", заключила Иванова.

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Между тем опросы показывают, что каждый второй россиянин недоволен своим отпуском этим летом. Кроме того, почти четверть россиян (24%) пожаловались, что не смогли взять отпуск в запланированные даты.

Обложка ©

Unsplash.com / Kinga Cichewicz

Алексей Берковиц
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