Психолог объяснила, почему отпуск дома — это не приговор

Если во время отпуска по каким-то причинам пришлось остаться дома, то это совсем не значит, что человеку не удастся отдохнуть. В этом уверена психолог Ирина Иванова. Она советует таким отпускникам не отчаиваться и попытаться трезво оценить обстановку. Возможно, какие-то элементы идеального отдыха удастся воплотить в жизнь и в условиях города. Для кого-то это поздние подъёмы и завтраки на свежем воздухе, для другого — встречи с друзьями, для третьего — набережная и хорошая книжка.

"Нужно организовать себе ощущение смены обстановки, сделать то, что давно не делали", — порекомендовала психолог в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Домашними делами заняться не возбраняется, но здесь, по словам Ивановой, нужно быть начеку: рутина очень затягивает. Поэтому в отпуске даже привычные дела вроде заботы о членах семьи нужно делать не как обычно. Начинайте с малого. Вместо традиционной каши для детей на завтрак приготовьте омлет или измените "заезженный" маршрут во время прогулки с собакой, выбрав незнакомую тропинку. И не ругайте себя за медлительность, позвольте себе лениться — вы же в отпуске.

"Важно ощутить отсутствие давления, дисциплины, расписания. Можно "потюленить" и делать всё ровно наоборот по сравнению с тем, как мы делаем в рутине рабочего года", — заключила Иванова.