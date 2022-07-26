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26 июля, 12:43

Песков: Решение о выходе РФ из проекта МКС было принято раньше

Решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года было принято не сегодня. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Решение было принято ещё раньше", — сказал он, отвечая на вопрос, было ли решение, озвученное ранее новым руководителем "Роскосмоса" Юрием Борисовым, согласовано с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Напомним, сегодня Борисов сообщил Путину о выходе РФ из МКС после 2024 года и о формировании отечественной орбитальной станции. Он отметил, что, безусловно, все обязательства перед партнёрами России будут выполнены.

Отметим, что о намерениях России покинуть проект МКС до 2025 года сообщалось ещё в апреле 2021-го. Тогда Борисов, который на тот момент занимал пост вице-премьера, отмечал, что на решение повлияет в том числе прогресс работ над развёртыванием национальной орбитальной служебной станции нового поколения.

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Shutterstock

Григорий Воронцов

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