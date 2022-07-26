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26 июля, 12:32

Судимый россиянин пытался уйти от наказания, выпрыгнув из окна пятого этажа отдела полиции

Под Челябинском ранее судимый 30-летний мужчина спрыгнул из окна пятого этажа здания ОМВД

Ранее судимый 30-летний житель Челябинской области, задержанный по подозрению в распространении наркотиков, хотел избежать наказания и не нашёл ничего лучше, чем покинуть отделение полиции, куда его привезли, через окно. Свободолюбивый мужчина спрыгнул с пятого этажа, но это не помогло ему уйти от правосудия. Как сообщил Лайфу источник, всё произошло в городе Кыштыме 24 июля около 23:00 по местному времени.

На место случившегося приехала бригада скорой помощи, которая доставила пострадавшего в больницу. Там у него обнаружили многочисленные переломы, в частности костей таза и одного из рёбер.

В отношении злоумышленника всё же возбудили уголовное дело. Отметим, что ранее он привлекался за вымогательство, кражу, неправомерное завладение транспортом, а также за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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Ранее Лайф писал, что судимый приморец угнал катафалк и поехал к девушкам. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства и определили, что служебный автомобиль Toyota Hiace из гаража увёл сотрудник фирмы.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

Комментарий

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Fedor Kiselevвчера в 18:36

Ага. А ещё от пыток выпрыгивают. Почитайте: "Приговоренный к пожизненному: книга, написанная шариковой ручкой"

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