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26 июля, 12:26

Жена раскрыла истинную цель визита Шрёдера в Москву

Жена Шрёдера заявила, что он прибыл в Москву на переговоры по энергетике

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прибыл в Москву ради переговоров. Об этом жена политика заявила изданию Spiegel.

"Он не в отпуске, он ведёт переговоры по энергетической политике в Москве", — рассказала Со Ён Шрёдер-Ким.

Spiegel уточняет, что Шрёдер прибыл в Москву через Баку 24 июля, а уехать должен сегодня, 26 июля.

Шрёдер отказался разрывать диалог с Путиным

Шрёдер отказался разрывать диалог с Путиным

Напомним, о том, что Шрёдер в Москве, сообщил корреспондент немецкого телеканала NTV. Бывший канцлер Германии заявил ему, что пробудет в российской столице несколько дней "на отдыхе". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил контактов Владимира Путина с бывшим канцлером ФРГ, но подчеркнул, что на данный момент встреча не планируется.

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Getty Images / Kay Nietfeld / picture alliance

Александра Вишнякова

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