Жена раскрыла истинную цель визита Шрёдера в Москву

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер прибыл в Москву ради переговоров. Об этом жена политика заявила изданию Spiegel.

"Он не в отпуске, он ведёт переговоры по энергетической политике в Москве", — рассказала Со Ён Шрёдер-Ким.

Spiegel уточняет, что Шрёдер прибыл в Москву через Баку 24 июля, а уехать должен сегодня, 26 июля.