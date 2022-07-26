Песков не исключил контактов Путина и Шрёдера в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил контактов Владимира Путина с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером, который находится сейчас в Москве.
"Насколько нам известно, он (Шрёдер. — Прим. Лайфа) действительно в Москве. Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее о том, что Шрёдер в Москве, сообщил корреспондент немецкого телеканала NTV. Бывший канцлер Германии заявил, что он пробудет в российской столице несколько дней на отдыхе.
А ранее Герхард Шрёдер заявил, что нет нужды прекращать общение с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне российской спецоперации на Украине, а сам конфликт необходимо решить дипломатическим путём.
ТАСС / Шарифулин Валерий / Смирнов Владимир