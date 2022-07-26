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26 июля, 10:13

Песков не исключил контактов Путина и Шрёдера в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил контактов Владимира Путина с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером, который находится сейчас в Москве.

"Насколько нам известно, он (Шрёдер. — Прим. Лайфа) действительно в Москве. Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем", — отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее о том, что Шрёдер в Москве, сообщил корреспондент немецкого телеканала NTV. Бывший канцлер Германии заявил, что он пробудет в российской столице несколько дней на отдыхе.

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А ранее Герхард Шрёдер заявил, что нет нужды прекращать общение с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне российской спецоперации на Украине, а сам конфликт необходимо решить дипломатическим путём.

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ТАСС / Шарифулин Валерий / Смирнов Владимир

Александр Юнашев

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