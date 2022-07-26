"Нам всё равно": Тарасова раскритиковала слоган Олимпийских игр в Париже
Тарасова назвала идиотским слоган Олимпиады-2024
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала слоган Олимпиады 2024 года в Париже.
Ранее оргкомитет Игр презентовал официальный слоган: "Игры, открытые для всех" (Games Wide Open). Церемония открытия Олимпиады планируется на реке Сене, а стоимость билетов на соревнования будет варьироваться от 24 до 950 евро. Старт Игр планируется ровно через два года — 26 июля 2024 года.
"Какой-то идиотский слоган. Но нам всё равно, какой слоган. Мы там не участвуем. Думаю, шансов нет", — заявила Тарасова РИА "Новости".
Не оценил слоган и легендарный гандбольный тренер Евгений Трефилов. По его мнению, подобная фраза может расцениваться как издевательство над Россией с учётом того, что нашу сборную могут не допустить до Игр.
"Шутки закончились. Начинают по полной программе дурковать. Но раз пугают, значит, нужно отвечать. По-другому сказать не могу", — заявил Трефилов.
Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Участие российских спортсменов сейчас находится под вопросом из-за санкций МОК и отстранения наших атлетов от международных турниров.
Shutterstock