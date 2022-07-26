"Нам всё равно": Тарасова раскритиковала слоган Олимпийских игр в Париже

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала слоган Олимпиады 2024 года в Париже.

Ранее оргкомитет Игр презентовал официальный слоган: "Игры, открытые для всех" (Games Wide Open). Церемония открытия Олимпиады планируется на реке Сене, а стоимость билетов на соревнования будет варьироваться от 24 до 950 евро. Старт Игр планируется ровно через два года — 26 июля 2024 года.

"Какой-то идиотский слоган. Но нам всё равно, какой слоган. Мы там не участвуем. Думаю, шансов нет", — заявила Тарасова РИА "Новости".

Не оценил слоган и легендарный гандбольный тренер Евгений Трефилов. По его мнению, подобная фраза может расцениваться как издевательство над Россией с учётом того, что нашу сборную могут не допустить до Игр.

"Шутки закончились. Начинают по полной программе дурковать. Но раз пугают, значит, нужно отвечать. По-другому сказать не могу", — заявил Трефилов.