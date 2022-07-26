"Это поддержка России": Легендарный вратарь Гашек назвал недопустимым выступление Яшкина за СКА
Вратарь Гашек: Если Яшкин будет играть за СКА, граждане Чехии подвергнутся опасности
Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек считает недопустимым выступление игрока сборной Чехии Дмитрия Яшкина за петербургский СКА. Об этом легендарный вратарь написал в своих соцсетях.
Накануне СКА получил права на Яшкина в результате обмена с московским "Динамо". Контракт с 29-летним нападающим рассчитан до 30 апреля 2023 года.
"Если Яшкин будет играть за СКА, значит, он поддержит Россию. Тем самым он подвергнет опасности Чехию и её граждан. Не думаю, что стоит винить самого хоккеиста или его агента. Правительству и парламенту Чехии пора принять закон, запрещающий нашим гражданам выступать за российские клубы", — сказал Гашек.
Минувший сезон Яшкин провёл в клубе НХЛ "Аризона Койотис". Также он играл за океаном в составе "Вашингтон Кэпиталз" и "Сент-Луис Блюз". Всего в сильнейшей лиге мира хоккеист выходил на лёд 315 раз в регулярном чемпионате и набрал 70 очков, забросив 27 шайб и сделав 43 результативные передачи.
В КХЛ нападающий играл в сезонах 2019/2020 и 2020/2021 за московское "Динамо". В составе сборной Чехии уроженец Омска выступал на двух чемпионатах мира — в 2018 и 2019 годах.
NHL.com