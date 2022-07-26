Байдену предрекли бегство из Белого дома после признания о раке

Признание президента США Джо Байдена о диагностированном онкологическом заболевании, вероятно, говорит о скорой отставке. Об этом написала иранская газета Resalat.

На прошлой неделе американский лидер сообщил, что заболел раком из-за последствий загрязнения окружающей среды. Несмотря на то что Белый дом выступил с уточнением, заметив, что Байден имел в виду лечение рака кожи, которое он проходил перед вступлением в должность, автор материала уверен, что это не непреднамеренное высказывание главы США.

Он подчеркнул, что такое развитие событий выглядит логичным, учитывая когнитивные проблемы Байдена из-за возраста, что сказывается как на его рейтинге, так и на авторитете Демократической партии. А общественности необходимо предоставить более-менее оправданную картину досрочного ухода президента с должности.

"Популярность Байдена в соцопросах составляет ниже 30%, и, похоже, единственный способ укрепить его авторитет и авторитет правящей партии — это досрочный уход в отставку", — говорится в статье.

На смену ему, как считают некоторые демократы, может прийти вице-президент Камала Харрис, но многие сомневаются в её способностях управлять страной.