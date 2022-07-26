Правкомиссия поддержала инициативу ЕР об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Комиссия Правительства РФ поддержала инициативу "Единой России" об онлайн-торговле рецептурными лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба партии в телеграм-канале.

Предполагается, что онлайн-продажа такими препаратами будет запущена сначала в пилотных регионах: Москве, Московской и Белгородской областях. При этом под запрет попадают средства, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, а также лекарства с особым режимом хранения.

"При доставке рецептурного препарата личность пациента будет проверяться на соответствие данным, указанным в рецепте", — добавили в пресс-службе ЕР.