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26 июля, 10:07

Правкомиссия поддержала инициативу ЕР об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Комиссия Правительства РФ поддержала инициативу "Единой России" об онлайн-торговле рецептурными лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба партии в телеграм-канале.

Предполагается, что онлайн-продажа такими препаратами будет запущена сначала в пилотных регионах: Москве, Московской и Белгородской областях. При этом под запрет попадают средства, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, а также лекарства с особым режимом хранения.

"При доставке рецептурного препарата личность пациента будет проверяться на соответствие данным, указанным в рецепте", — добавили в пресс-службе ЕР.

Онлайн-продажа лекарств. Как будет работать новая система и что ждёт пациентов

Онлайн-продажа лекарств. Как будет работать новая система и что ждёт пациентов

Лайф уже сообщал, что президент РФ Владимир Путин, а также Правительство РФ поддержали инициативу единороссов. Предполагается, что дистанционная торговля рецептурными препаратами повысит их доступность, усилит конкуренцию на рынке, что положительно скажется на уровне цен.

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Pixabay

Наталья Исакова

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