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Опубликовано 26 июля 2022, 09:57

В Донбассе не осталось профессиональных военных со стороны Киева

В ДНР заявили, что в Донбассе больше не осталось профессиональных военных со стороны Киева

В Донбассе больше не осталось профессиональных военнослужащих с украинской стороны. Об этом заявил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

"В Донбассе профессиональных украинских военных не осталось — они все погибли или в плену. У нас в плену больше десяти тысяч вояк", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".

По его словам, среди военнопленных есть и те, кто заявил о желании войти в состав войск ДНР и ЛНР. Он также отметил, что союзные силы уже научились применять захваченные американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Вместе с тем замглавы Мининформации ДНР заявил о необходимости установить контроль над всей территорией Незалежной, так как в противном случае она всегда будет плацдармом для ракет США.

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Ранее Лайф рассказывал, что украинским войскам предрекли крах из-за огромных ежедневных потерь. Как отметил экс-подполковник США Дэниел Дэвис, с середины апреля ежедневно ВСУ теряет более тысячи солдат, при этом значительная часть личного состава была утрачена в боях за Мариуполь. А на место опытных специалистов приходят бойцы, которые зачастую даже не имеют какого-либо военного опыта.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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