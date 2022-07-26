В Донбассе не осталось профессиональных военных со стороны Киева

В Донбассе больше не осталось профессиональных военнослужащих с украинской стороны. Об этом заявил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

"В Донбассе профессиональных украинских военных не осталось — они все погибли или в плену. У нас в плену больше десяти тысяч вояк", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".

По его словам, среди военнопленных есть и те, кто заявил о желании войти в состав войск ДНР и ЛНР. Он также отметил, что союзные силы уже научились применять захваченные американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Вместе с тем замглавы Мининформации ДНР заявил о необходимости установить контроль над всей территорией Незалежной, так как в противном случае она всегда будет плацдармом для ракет США.