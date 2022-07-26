В Донбассе не осталось профессиональных военных со стороны Киева
В ДНР заявили, что в Донбассе больше не осталось профессиональных военных со стороны Киева
В Донбассе больше не осталось профессиональных военнослужащих с украинской стороны. Об этом заявил первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.
"В Донбассе профессиональных украинских военных не осталось — они все погибли или в плену. У нас в плену больше десяти тысяч вояк", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".
По его словам, среди военнопленных есть и те, кто заявил о желании войти в состав войск ДНР и ЛНР. Он также отметил, что союзные силы уже научились применять захваченные американские реактивные системы залпового огня HIMARS. Вместе с тем замглавы Мининформации ДНР заявил о необходимости установить контроль над всей территорией Незалежной, так как в противном случае она всегда будет плацдармом для ракет США.
Ранее Лайф рассказывал, что украинским войскам предрекли крах из-за огромных ежедневных потерь. Как отметил экс-подполковник США Дэниел Дэвис, с середины апреля ежедневно ВСУ теряет более тысячи солдат, при этом значительная часть личного состава была утрачена в боях за Мариуполь. А на место опытных специалистов приходят бойцы, которые зачастую даже не имеют какого-либо военного опыта.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine