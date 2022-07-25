Украинским войскам предрекли крах из-за огромных ежедневных потерь

Украинские войска потерпят крах, если продолжат нести большие потери в конфликте с Россией. Об этом заявил подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис изданию 19FortyFive.

По его словам, с середины апреля ежедневно украинская сторона теряет более тысячи солдат, при этом значительная часть личного состава была утрачена в боях за Мариуполь. На место опытных специалистов приходят бойцы, которые зачастую даже не имеют какого-либо военного опыта.

"Сложно переоценить урон, причинённый украинской армии. Особенно это касается тактических командующих на уровне взвода, роты и батальона", — сказал Дэвис, отметив, что потери не позволяют ВСУ организовать контрнаступление.

Он также добавил, что подготовка профессиональных военных длится несколько месяцев и должна начинаться с набора опытных лейтенантов и капитанов. Таких лидеров, по словам экс-подполковника, создать здесь и сейчас не получится, их нужно "взращивать" со временем.