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25 июля, 17:19

Украинским войскам предрекли крах из-за огромных ежедневных потерь

Экс-подполковник США Дэвис: ВСУ терпят коллапс из-за огромных ежедневных потерь

Украинские войска потерпят крах, если продолжат нести большие потери в конфликте с Россией. Об этом заявил подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис изданию 19FortyFive.

По его словам, с середины апреля ежедневно украинская сторона теряет более тысячи солдат, при этом значительная часть личного состава была утрачена в боях за Мариуполь. На место опытных специалистов приходят бойцы, которые зачастую даже не имеют какого-либо военного опыта.

"Сложно переоценить урон, причинённый украинской армии. Особенно это касается тактических командующих на уровне взвода, роты и батальона", — сказал Дэвис, отметив, что потери не позволяют ВСУ организовать контрнаступление.

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Он также добавил, что подготовка профессиональных военных длится несколько месяцев и должна начинаться с набора опытных лейтенантов и капитанов. Таких лидеров, по словам экс-подполковника, создать здесь и сейчас не получится, их нужно "взращивать" со временем.

Ранее Лайф сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский раскрыл ежедневные потери ВСУ. Напомним, в мае и июне число погибших составляло от 100 до 200 бойцов.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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