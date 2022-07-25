Мантуров: Россия в 2023 году сможет обеспечить четверть мировых потребностей в неоне

Россия в 2023 году планирует нарастить производство неона до 180 тысяч кубометров, что позволит ей обеспечить почти четверть мировых потребностей. Об этом на совещании у президента РФ Владимира Путина заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фрагмент совещания Путина с членами кабмина по теме развития авиационных перевозок и авиастроения. Видео © LIFE

Он также доложил главе государства, что ранее сегодня на базе МГТУ имени Баумана было запущено полномасштабное производство чистого неона. Данный газ используется крупнейшими мировыми фабриками, выпускающими современные микрочипы. Отечественный продукт, как указал Мантуров, позволит сгладить общемировой дефицит полупроводников. До конца 2022-го планируется выработка порядка 70 тысяч кубометров неона в год, что составляет 10% глобального рынка.

"По неону до конца года — 10% (доля на мировом рынке. — Прим. Лайфа) до конца следующего года — 25%. По ксенону и криптону — около 30%", — добавил Мантуров.