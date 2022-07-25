Мурашко: Смертность онкобольных в России за последние три года снизилась на 4,5%

В России уровень смертности пациентов с онкологическими заболеваниями за последние три года снизился на 4,5%. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным.

"С 2019 года начал реализовываться федеральный проект и, подводя предварительные итоги того, что удалось достичь: снижение показателей смертности населения от новообразований на 4,5% за последние три года", — сказал он.

Министр назвал такие результаты очень хорошими. Мурашко также отметил, что онкологические заболевания не в пандемийный период занимают второе место в структуре смертности. По его словам, ежегодно выявляется около 600 тысяч новых случаев, порядка 4 миллионов пациентов стоит на диспансерном учёте.