Корабли НАТО прибыли в порт Таллина

В Таллин прибыли корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО для демонстрации присутствия альянса в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

"Первая постоянная военно-морская группа НАТО находится здесь во второй раз в этом году. Это подтверждение постоянного присутствия НАТО в нашем регионе. В результате таких визитов мы находим всё больше и больше возможностей для сотрудничества с нашими союзниками", — приводятся в сообщении слова заместителя командующего ВМС Эстонии Йохана-Элиаса Сальямаа.

Голландский штабной корабль и флагман группы HNLMS Karel Doorman, а также португальский фрегат NRP Corte-Real пришвартовались в Старом порту Таллина, а британский танкер RFA Tidesurge — в порту Мууга под столицей Эстонии. Командиры кораблей встретятся с руководством Сил обороны Эстонии, в то время как экипажи пополнят запасы и подготовятся к следующим заданиям.