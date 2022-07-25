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25 июля, 16:36

Корабли НАТО прибыли в порт Таллина

Штаб Сил обороны Эстонии сообщил о прибытии кораблей военно-морской группы НАТО

В Таллин прибыли корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО для демонстрации присутствия альянса в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

"Первая постоянная военно-морская группа НАТО находится здесь во второй раз в этом году. Это подтверждение постоянного присутствия НАТО в нашем регионе. В результате таких визитов мы находим всё больше и больше возможностей для сотрудничества с нашими союзниками", — приводятся в сообщении слова заместителя командующего ВМС Эстонии Йохана-Элиаса Сальямаа.

Голландский штабной корабль и флагман группы HNLMS Karel Doorman, а также португальский фрегат NRP Corte-Real пришвартовались в Старом порту Таллина, а британский танкер RFA Tidesurge — в порту Мууга под столицей Эстонии. Командиры кораблей встретятся с руководством Сил обороны Эстонии, в то время как экипажи пополнят запасы и подготовятся к следующим заданиям.

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Варвара Романова

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