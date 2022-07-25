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25 июля, 16:28

Главу Всероссийского союза страховщиков не пустили в Латвию из-из отказа осудить СВО

<p>Игорь Юргенс. Обложка ©  <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Игорь Юргенс. Обложка ©  Wikipedia

Президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса не пустили в Латвию. Туда он направлялся, чтобы принять участие в Балтийском форуме, сопредседателем комитета которого и является.

Литовские пограничники потребовали от него подписать документ, осуждающий российскую спецоперацию на Украине. На это Юргенс ответил категорическим отказом. Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 22 июля, на границе между Белоруссией и Латвией.

"Мне вручили документ, в котором я должен был бы осудить правительства РФ и Белоруссии за их действия в Украине. Я отказался. Мне вручили ноту о том, что я являюсь угрозой национальной безопасности в Латвии. На этом закончился диалог", — приводит РИА "Новости" слова главы Всероссийского союза страховщиков

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Наталья Исакова

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