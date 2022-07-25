Главу Всероссийского союза страховщиков не пустили в Латвию из-из отказа осудить СВО

Президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса не пустили в Латвию. Туда он направлялся, чтобы принять участие в Балтийском форуме, сопредседателем комитета которого и является.

Литовские пограничники потребовали от него подписать документ, осуждающий российскую спецоперацию на Украине. На это Юргенс ответил категорическим отказом. Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 22 июля, на границе между Белоруссией и Латвией.

"Мне вручили документ, в котором я должен был бы осудить правительства РФ и Белоруссии за их действия в Украине. Я отказался. Мне вручили ноту о том, что я являюсь угрозой национальной безопасности в Латвии. На этом закончился диалог", — приводит РИА "Новости" слова главы Всероссийского союза страховщиков