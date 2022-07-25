Вкусный и безопасный: Подмосковный фермер производит мёд из борщевика

В городе Егорьевске Московской области фермер Владимир Голичков запустил производство мёда из сорняка — борщевика Сосновского. С одного гектара пчёлы собирают до 250–300 кг нектара. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Сообщается, что насекомые-опылители предпочитают борщевик другим медоносным растениям из-за его сбалансированного состава.

"На данный момент в России нет отдельного ГОСТа на борщевичный мёд. В любом случае этот вид мёда, как и другие, нуждается в ветеринарно-санитарной экспертизе, которая проводится в государственных ветлабораториях", — считает министр сельского хозяйства Московской области Владислав Мурашов.

Причём исследования показали, что мёд из борщевика является безопасным, однако из-за того, что растение ассоциируется с вредом для человека, Голичков продаёт товар как "разнотравный". Продукт имеет приятный вкус и обладает полезными свойствами. Мёд из борщевика входит в тройку лидеров по продажам подмосковного фермера.