Стационарная телефонная связь в ЛНР переходит на российскую нумерацию

С 25 июля стационарная связь Луганской Народной Республики переходит на номер в коде российской системы нумерации "857". Об этом в телеграм-канале сообщает правительство ЛНР.

"С 25 июля 2022 года фиксированная связь Луганской Народной Республики переходит на номер в коде российской системы нумерации "857", — говорится в сообщении.

Таким образом, для звонков из РФ на номера стационарных телефонов в ЛНР необходимо набирать номер в формате "857-код города-номер абонента". Для звонков из Луганской Народной Республики в Россию следует по-прежнему набирать "0-0-7-код города-номер абонента".

При этом в Минкомсвязи республики отметили, что на данный момент звонки в Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременную и Попасную недоступны в связи с проведением работ по восстановлению коммуникаций связи.