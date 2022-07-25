Стационарная телефонная связь в ЛНР переходит на российскую нумерацию
С 25 июля стационарная связь Луганской Народной Республики переходит на номер в коде российской системы нумерации "857". Об этом в телеграм-канале сообщает правительство ЛНР.
"С 25 июля 2022 года фиксированная связь Луганской Народной Республики переходит на номер в коде российской системы нумерации "857", — говорится в сообщении.
Таким образом, для звонков из РФ на номера стационарных телефонов в ЛНР необходимо набирать номер в формате "857-код города-номер абонента". Для звонков из Луганской Народной Республики в Россию следует по-прежнему набирать "0-0-7-код города-номер абонента".
При этом в Минкомсвязи республики отметили, что на данный момент звонки в Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременную и Попасную недоступны в связи с проведением работ по восстановлению коммуникаций связи.
"Мы переводим нашу фиксированную связь на российскую нумерацию +7. Это логическое завершение нужной работы, которая показывает наше единение с Россией", — написал глава ЛНР Леонид Пасечник в телеграм-канале.
О том, что ЛНР в июле полностью перейдёт на телефонный код России +7, сообщили ещё в середине мая. К этому месяцу оператор связи "Лугаком" должен был закончить все подготовительные работы. А до этого сообщалось, что абоненты мобильных операторов ДНР и ЛНР включены в российский план нумерации. Так, например, номер телефона +38071-ххх-хх-хх будет отображаться при звонке в Россию как +7(959)-ххх-хх-хх. Замена SIM-карты не потребуется.
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