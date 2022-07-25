Ведущие парламентские партии Финляндии требуют не выдавать визы россиянам

Ведущие парламентские партии Финляндии — Социал-демократическая партия Финляндии (СДП), Национальная коалиционная партия (НКП), "Истинные финны", "Финляндский центр" — выступают за прекращение выдачи туристических виз россиянам.

По данным агентства STT, запрет предлагают не распространять на лечение, на россиян –владельцев недвижимости в Финляндии, а также на посещение близких родственников.

Глава СДП Антти Линдтман считает, что есть достаточные основания для того, чтобы правительство оперативно рассмотрело этот вопрос.