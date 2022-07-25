"Это недоразумение": Гозман рассказал Лайфу, с чем было связано его сегодняшнее задержание

Оппозиционный политик и общественный деятель Леонид Гозман* после выхода из СК объяснил сегодняшнее задержание несогласованностью действий следователей. В беседе с Лайфом он назвал этот инцидент недоразумением.

Гозман рассказал Лайфу, с чем было связано его сегодняшнее задержание. Видео © LIFE

Утром Гозман пришёл на допрос по делу о двойном гражданстве, однако следователь попросил перенести его, на что политик согласился, но уже после этого был задержан в метро. Оказалось, что правоохранители присылали уведомления о допросах на адрес, где общественник давно уже не живёт.

"Здесь нам сказали, что это недоразумение. В пятницу мы пойдём на допрос. <...> По поводу уголовного дела — оно возбуждено за неинформирование о получении второго гражданства. Оказывается, надо информировать в течение 60 дней, мы не знали. Как только мой знакомый предупредил об этом, мы проинформировали, тем не менее на меня завели дело", — сказал политик.

Он также пояснил, что в своё время получил израильское гражданство для того, чтобы пользоваться там бесплатной медициной. Но сейчас это доступно только для тех, кто живёт в Израиле на постоянной основе. Никуда из России Гозман уезжать не собирается.

Ранее сегодня Лайф сообщал, что Гозмана второй раз за месяц задержали в Москве. По словам его адвоката, политика поймали благодаря системе распознавания лиц в метро. К слову, в прошлый раз его задержали 15 июля. Тогда Гозмана допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу из-за неуведомления о получении второго гражданства. Оказалось, что в 2018 году он стал гражданином Израиля, но уведомил Миграционную службу РФ об этом только в 2019-м.