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25 июля, 11:24
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Леонида Гозмана снова задержали в Москве

Леонида Гозмана объявили в федеральный розыск

В Москве второй раз за месяц полицейские задержали оппозиционного политика Леонида Гозмана*. Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

По словам юриста, Гозмана поймали благодаря системе распознавания лиц в метро. Причины пока не раскрываются. Согласно базе МВД России, политик объявлен в федеральный розыск по статье "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии гражданства иностранного государства".

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Лайф сообщал, что в прошлый раз политика задержали 15 июля. Тогда Гозмана допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу из-за неуведомления о получении второго гражданства. Оказалось, что в 2018 году он стал гражданином Израиля, но уведомил Миграционную службу РФ об этом только в 2019-м.

* Включён в реестр СМИ-иноагентов.


Обложка ©

ТАСС / Шарифулин Валерий

Наталья Исакова

Комментарий

1
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Нешка Попустовская25 июля, 13:18

Посадите эту одноглазую гниду по статье измена Родине!

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