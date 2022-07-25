Подрывника из серпуховского монастыря Владислава Струженкова приговорили к 13 годам

Владислава Струженкова, который в декабре прошлого года совершил взрыв в православной гимназии в Подмосковье, приговорили к 13 годам колонии. Такое решение вынес в понедельник Серпуховский городской суд. 19-летнего юношу признали виновным по ч. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц", ст. 167 "Умышленное уничтожение чужого имущества", ст. 222.1 и 222.3 УК РФ "Незаконные изготовление и переноска оружия". Ранее Лайф сообщал, что прокуратура просила отправить его в колонию строгого режима на 14 лет.