Подрывника из серпуховского монастыря Владислава Струженкова приговорили к 13 годам
Владислава Струженкова, который в декабре прошлого года совершил взрыв в православной гимназии в Подмосковье, приговорили к 13 годам колонии. Такое решение вынес в понедельник Серпуховский городской суд. 19-летнего юношу признали виновным по ч. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц", ст. 167 "Умышленное уничтожение чужого имущества", ст. 222.1 и 222.3 УК РФ "Незаконные изготовление и переноска оружия". Ранее Лайф сообщал, что прокуратура просила отправить его в колонию строгого режима на 14 лет.
Напомним, утром 13 декабря 2021 года в серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство. Его привёл в действие выпускник церковно-приходской школы — тот самый Струженков. В монастырь он пришёл во время утренней детской молитвы и попал на видео за минуты до детонации.
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В результате пострадали девять гимназистов и сам подрывник — ему разорвало кисти и посекло ноги. Свою вину он полностью признал и попросил у пострадавших прощения: "Прошу меня извинить. Пусть дадут столько, сколько дадут".
Владислав Струженков. Обложка © VK / Юлия Зиновьева