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В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство

В подмосковной прокуратуре уточнили, что в результате нападения пострадал подросток.

13 декабря, 06:26

Фото © LIFE

Взрыв произошёл на территории женского монастыря в Серпухове, есть пострадавшие. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С. Сначала он сидел на ступеньке с мачете в руках, а после прогремел взрыв, парень погиб на месте.

В подмосковной прокуратуре уточнили, что в результате нападения на Серпуховский женский монастырь также пострадал подросток. По данным Лайфа, раненому — 15 лет.

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На месте работают экстренные службы.

А ранее Лайф рассказывал о мстительном жителе Иркутска, который подорвал лифт с соседом внутри из-за шумного ремонта. Против него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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