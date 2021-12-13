В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство
В подмосковной прокуратуре уточнили, что в результате нападения пострадал подросток.
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Взрыв произошёл на территории женского монастыря в Серпухове, есть пострадавшие. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, СВУ привёл в действие 18-летний Владислав С. Сначала он сидел на ступеньке с мачете в руках, а после прогремел взрыв, парень погиб на месте.
В подмосковной прокуратуре уточнили, что в результате нападения на Серпуховский женский монастырь также пострадал подросток. По данным Лайфа, раненому — 15 лет.
На месте работают экстренные службы.
А ранее Лайф рассказывал о мстительном жителе Иркутска, который подорвал лифт с соседом внутри из-за шумного ремонта. Против него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом".
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