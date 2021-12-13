NI: Запуск "Северного потока – 2" лишит Украину реверсивных поставок газа из Европы

После начала эксплуатации газопровода "Северный поток – 2" Украина может лишиться возможности закупать газ по реверсу в Европе. Об этом пишут обозреватели американского журнала The National Interest.

По мнению публицистов, сертификация газовой магистрали приведёт к тому, что все поставки энергоносителя из России будут обходить Украину стороной, а сама страна впоследствии станет "более уязвима для возможного вторжения".

"Это значит, что Москва будет контролировать, сколько газа по "Северному потоку – 2" станут получать соседи Украины с целью гарантировать, что у них не будет излишков топлива, которые они могли бы перепродавать Киеву", — считают авторы публикации.