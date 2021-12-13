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NI: Запуск "Северного потока – 2" лишит Украину реверсивных поставок газа из Европы

По мнению авторов публикации, такая ситуация приведёт к тому, что страна станет "более уязвимой для вторжения".

13 декабря, 05:36
<p>Фото © ТАСС / dpa / Stefan Sauer</p>

Фото © ТАСС / dpa / Stefan Sauer

После начала эксплуатации газопровода "Северный поток – 2" Украина может лишиться возможности закупать газ по реверсу в Европе. Об этом пишут обозреватели американского журнала The National Interest.

По мнению публицистов, сертификация газовой магистрали приведёт к тому, что все поставки энергоносителя из России будут обходить Украину стороной, а сама страна впоследствии станет "более уязвима для возможного вторжения".

"Это значит, что Москва будет контролировать, сколько газа по "Северному потоку – 2" станут получать соседи Украины с целью гарантировать, что у них не будет излишков топлива, которые они могли бы перепродавать Киеву", — считают авторы публикации.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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