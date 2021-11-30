Эксперт Симонов уличил Киев в "валянии дурака" по вопросу транзита газа

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов счёл странной позицию Украины по вопросу транзита газа. По мнению эксперта, Киев просто пытается создать ажиотаж, заявляя об отсутствии "даже намёка" на переговоры по новому договору.

"Они пытаются создать какой-то ажиотаж, и в их интерпретации надо уже начинать эти переговоры, а Россия якобы всё никак этого не хочет. Но контракт действует до конца 2024 года, и Украина защищена по этому контракту. И в этом плане нет никакой необходимости (проводить переговоры сейчас. — Прим. Лайфа), у нас есть сейчас гораздо более горячие темы, чем продлевать контракт, который ещё два года будет работать", — отметил в беседе с Лайфом Симонов.

При этом он задался вопросом, как Киев представляет себе ведение переговоров, если постоянно обвиняет Москву в планах напасть на Незалежную.

"Если Украина считает, что уже находится в состоянии войны или вот-вот Россия собирается напасть, то как в этой ситуации Украина вообще представляет себе ведение переговоров? Это странно, вы определитесь: Россия должна напасть или начать вести переговоры по газу. Украина валяет дурака, когда говорит, что с ними никто не хочет контракт продлевать. И в этом плане с нашей стороны понятно, что нет никакого спешного продления", — добавил Симонов.