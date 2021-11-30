Песков заявил о планах Путина оценить состояние экономики РФ на форуме "Россия зовёт!"
Во второй половине дня глава государства встретится с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком, добавил представитель Кремля.
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Президент России Владимир Путин планирует дать содержательную оценку текущему состоянию экономики и социальной сферы страны, выступая на сегодняшнем форуме "Россия зовёт!". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы ожидаем весьма содержательного выступления президента, оценки текущего состояния экономики, социальной сферы страны — всего, что интересно потенциальным инвесторам", — сказал официальный представитель Кремля.
Песков уточнил, что планируются как вопросы, так и комментарии участников. Мероприятие ожидается интересное и содержательное, добавил он, заметив, что по завершении форума Путин намерен отдельно встретиться с главой ВТБ Андреем Костиным.
Во второй половине дня у президента начнётся международная часть, указал Песков. Российский лидер встретится с вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком, прибывшим в Россию с рабочим визитом. Президенты планируют беседу, которая продолжится за рабочим обедом.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского сейчас не ведётся. Представитель Кремля уже указывал на сложности в организации переговоров двух президентов.
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