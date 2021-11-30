Песков: Лавров может обсудить с Блинкеном подготовку встречи Путина и Байдена

Глава МИД России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ могут обсудить подготовку к встрече президентов двух государств Владимира Путина и Джо Байдена. Такое предположение сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Конечно же, два министра не могут не затрагивать тему подготовки к общению президентов. Конечно, это будет обязательно обсуждаться", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

При этом Песков уточнил, что обсуждение предстоящей президентской встречи произойдёт в том случае, если двусторонние переговоры Лаврова и Блинкена всё-таки состоятся. Отметим, что глава МИД РФ 1–2 декабря примет участие в заседании совета глав МИД ОБСЕ в Стокгольме. Планируется, что дипломат проведёт встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, министром иностранных дел Австрии и других государств.