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Песков: Лавров может обсудить с Блинкеном подготовку встречи Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что эта тема будет обязательно присутствовать в повестке дня на полях СМИД ОБСЕ в случае, если двусторонние переговоры министров состоятся.

30 ноября, 10:02

Фото © Pixabay

Глава МИД России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ могут обсудить подготовку к встрече президентов двух государств Владимира Путина и Джо Байдена. Такое предположение сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Конечно же, два министра не могут не затрагивать тему подготовки к общению президентов. Конечно, это будет обязательно обсуждаться", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

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При этом Песков уточнил, что обсуждение предстоящей президентской встречи произойдёт в том случае, если двусторонние переговоры Лаврова и Блинкена всё-таки состоятся. Отметим, что глава МИД РФ 1–2 декабря примет участие в заседании совета глав МИД ОБСЕ в Стокгольме. Планируется, что дипломат проведёт встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, министром иностранных дел Австрии и других государств.

Ранее Песков заявил об отсутствии конкретной даты новых переговоров президентов. Представитель Кремля подчеркнул, что каких-то фиксированных тем предстоящего саммита нет. По его словам, лидеры стран в первую очередь обсудят российско-американские отношения.

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Также уже сообщалось, что Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти данные, отметил, что всё возможно, но реальных договорённостей пока нет. К тому же политологи предложили не ждать особого прорыва от возможной новой встречи глав государств.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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