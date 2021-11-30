Песков: Лавров может обсудить с Блинкеном подготовку встречи Путина и Байдена
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что эта тема будет обязательно присутствовать в повестке дня на полях СМИД ОБСЕ в случае, если двусторонние переговоры министров состоятся.
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Глава МИД России Сергей Лавров и глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ могут обсудить подготовку к встрече президентов двух государств Владимира Путина и Джо Байдена. Такое предположение сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Конечно же, два министра не могут не затрагивать тему подготовки к общению президентов. Конечно, это будет обязательно обсуждаться", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.
При этом Песков уточнил, что обсуждение предстоящей президентской встречи произойдёт в том случае, если двусторонние переговоры Лаврова и Блинкена всё-таки состоятся. Отметим, что глава МИД РФ 1–2 декабря примет участие в заседании совета глав МИД ОБСЕ в Стокгольме. Планируется, что дипломат проведёт встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, министром иностранных дел Австрии и других государств.
Ранее Песков заявил об отсутствии конкретной даты новых переговоров президентов. Представитель Кремля подчеркнул, что каких-то фиксированных тем предстоящего саммита нет. По его словам, лидеры стран в первую очередь обсудят российско-американские отношения.
Также уже сообщалось, что Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти данные, отметил, что всё возможно, но реальных договорённостей пока нет. К тому же политологи предложили не ждать особого прорыва от возможной новой встречи глав государств.
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