Рябков поделился подробностями подготовки встречи Путина и Байдена
Разговор лидеров станет крупной вехой из-за совокупности нынешних обстоятельств и проблем в российско-американских отношениях, подчеркнул замглавы МИД РФ.
Владимир Путин с Джо Байденом на встрече в Женеве. Фото © Kremlin.ru
В российском Министерстве иностранных дел вовсю идёт подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, процесс находится уже на продвинутой стадии.
"Речь идёт на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается. Об этом даже речи нет, наоборот, с учётом всей совокупности нынешних обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой", — пояснил дипломат в разговоре с журналистами.
Говоря о сроках встречи двух лидеров, Рябков подчеркнул, что на данный момент нет окончательной ясности, когда именно и в каком формате состоится мероприятие. При этом замминистра добавил, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится.
Впрочем, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил об отсутствии конкретной даты новых переговоров президентов. Представитель Кремля подчеркнул, что каких-то фиксированных тем предстоящего саммита нет. По его словам, лидеры стран в первую очередь обсудят российско-американские отношения.
Также уже сообщалось, что Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти данные, отметил, что всё возможно, но реальных договорённостей пока нет. К тому же политологи предложили не ждать особого прорыва от возможной новой встречи глав государств.
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