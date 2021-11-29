Рябков поделился подробностями подготовки встречи Путина и Байдена

В российском Министерстве иностранных дел вовсю идёт подготовка к встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, процесс находится уже на продвинутой стадии.

"Речь идёт на данном этапе о контакте не очном, но от этого значимость мероприятия никак не уменьшается. Об этом даже речи нет, наоборот, с учётом всей совокупности нынешних обстоятельств и проблем, которые есть в двусторонних отношениях и на международной арене, контакт президентов, мне кажется, станет очень крупной вехой", — пояснил дипломат в разговоре с журналистами.

Говоря о сроках встречи двух лидеров, Рябков подчеркнул, что на данный момент нет окончательной ясности, когда именно и в каком формате состоится мероприятие. При этом замминистра добавил, что в ближайшей перспективе вопрос прояснится.