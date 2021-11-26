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Байден заявил, что скоро поговорит с Путиным и Зеленским

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что по новому саммиту лидеров стран ясности пока нет.

26 ноября, 20:44

Фото © ТАСС / AP

Президент США Джо Байден в эфире телеканала CNN заявил, что, по всей вероятности, скоро проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.

"Со всей вероятностью", — ответил Байден на вопрос о планируемых контактах с лидерами РФ и Украины.

Песков заявил об отсутствии ясности по новому саммиту Путина и Байдена

Песков заявил об отсутствии ясности по новому саммиту Путина и Байдена

Ранее сообщалось, что Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти данные, отметил, что всё возможно, но реальных договорённостей пока нет. К тому же политологи предложили не ждать особого прорыва от возможной новой встречи глав государств.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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