Байден заявил, что скоро поговорит с Путиным и Зеленским
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что по новому саммиту лидеров стран ясности пока нет.
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Президент США Джо Байден в эфире телеканала CNN заявил, что, по всей вероятности, скоро проведёт переговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским.
"Со всей вероятностью", — ответил Байден на вопрос о планируемых контактах с лидерами РФ и Украины.
Ранее сообщалось, что Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти данные, отметил, что всё возможно, но реальных договорённостей пока нет. К тому же политологи предложили не ждать особого прорыва от возможной новой встречи глав государств.
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