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Песков заявил об отсутствии ясности по новому саммиту Путина и Байдена

Ранее сообщалось, что президент РФ может встретиться с американским коллегой в начале следующего года.

26 ноября, 12:24
<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что вопрос о новых переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена находится в процессе согласования, ясности по нему пока нет.

"Нет, до сих пор ясность не появилась, [вопрос] находится в процессе согласования", — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Песков, комментируя эти данные, отметил, что всё возможно, но реальных договорённостей пока нет. К тому же политологи предложили не ждать особого прорыва от возможной новой встречи глав государств.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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