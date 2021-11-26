Песков заявил об отсутствии ясности по новому саммиту Путина и Байдена
Ранее сообщалось, что президент РФ может встретиться с американским коллегой в начале следующего года.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что вопрос о новых переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена находится в процессе согласования, ясности по нему пока нет.
"Нет, до сих пор ясность не появилась, [вопрос] находится в процессе согласования", — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что Путин может встретиться со своим американским коллегой в начале следующего года. При этом до конца текущего года возможна беседа в формате видеоконференции. Песков, комментируя эти данные, отметил, что всё возможно, но реальных договорённостей пока нет. К тому же политологи предложили не ждать особого прорыва от возможной новой встречи глав государств.
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